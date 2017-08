Marinha e Zoomarine devolvem duas tartarugas ao mar no Algarve

A Marinha Portuguesa irá colaborar, esta sexta-feira, dia 4 de agosto, com o Zoomarine na devolução ao oceano de duas tartarugas marinhas reabilitadas pela equipa de resgate e salvamento do Porto d’Abrigo do Zoomarine.

Esta operação decorrerá com a participação das Lanchas de Fiscalização Rápida NRP Centauro e NRP Dragão, que se encontram em comissão na Zona Marítima do Sul.

O navios irão largar do Ponto de Apoio Naval de Portimão durante a manhã, afastando-se cerca de 10 milhas para sul da costa algarvia, procurando as melhores condições para realizar a devolução das tartarugas ao seu habitat natural.

A tartaruga Nireta chegou em Julho de 2016 àquele que é o primeiro Centro de Reabilitação de Espécies Marinhas a ser criado no país; na altura, este quelónio pesava 10,4 quilogramas; terminada a reabilitação, regressa ao meio selvagem com quase o triplo do peso (26 kg).

Entretanto, a Nima foi admitida em reabilitação em Outubro de 2016, com apenas 1,6 quilogramas; 10 meses volvidos, o seu peso está multiplicado por 5.