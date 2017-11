Investimento nas Zonas Altas continua com alargamento da Vereda da Freirinha

Shares

A Câmara Municipal do Funchal vai avançar com o alargamento da Vereda da Freirinha, em Santo António. A adjudicação da abertura deste novo arruamento no sítio do Lombo dos Aguiares foi deliberada ontem, na Reunião de Câmara semanal, e representará um investimento municipal de 380 mil euros.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, foi o porta-voz da reunião de ontem e enalteceu que “esta é uma obra reivindicada há 30 anos pela população de Santo António, que vai possibilitar a acessibilidade automóvel a uma localidade onde predomina a atividade agrícola, melhorando o desempenho económico e a competitividade das explorações ali existentes, além de transformar o dia-a-dia de todos os residentes, que têm o direito a um acesso digno às suas casas.”

Miguel Silva Gouveia lembrou que o atual Executivo “assumiu o compromisso de combater as assimetrias entre as Zonas Altas e a Baixa do concelho e que esse é uma aposta que levamos muito a sério, em nome da qualidade de vida das pessoas.” Durante o atual mandato, a CMF vai duplicar, para o efeito, o investimento nas Zonas Altas do concelho, com melhoramentos de acessibilidades e intervenções em termos de saneamento básico e melhoramento dos espaços públicos que vão ascender a 15 milhões de euros.

O prolongamento da vereda tem um prazo de execução estimado de 300 dias, a partir do início das obras. A nova acessibilidade prevê a abertura de um novo arruamento no sítio do Lombo dos Aguiares, aproveitando o traçado de uma vereda pedonal, numa extensão global de 240 metros, que será devidamente infraestruturado com novas redes de abastecimento de água e de esgotos, e que vai permitir o acesso automóvel aos moradores e proprietários dos terrenos adjacentes.