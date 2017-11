UC recebe debate do ciclo “Decidir sobre o Final da Vida”

Shares

Na Sala de S.Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra vai falar-se sobre questões relacionadas com a eutanásia e o suicídio assistido. A 7 de novembro, das 17 às 19h30, a UC recebe a décima sessão do ciclo de debates “Decidir sobre o Final da Vida” – Constitucionalistas.

A sessão vai ter como intervenientes Maria Lúcia Amaral, José Manuel Cardoso da Costa, Luísa Neto e Jorge Reis Novais. A moderação do debate vai estar a cargo de Duarte Nuno Vieira.

O ciclo de debates, uma iniciativa do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV), tem como objetivo discutir, com total abertura e independência, as escolhas que se colocam em final de vida – declarações antecipadas de vontade, locais e condições de prestação de cuidados de saúde, incluindo os cuidados paliativos, futilidade terapêutica, eutanásia, suicídio assistido. Para tal, convidam-se diversas personalidades, entidades e instituições, que podem ajudar a formar opinião e a construir as soluções que melhor podem servir os interesses dos cidadãos.

Os debates realizam-se até dezembro de 2017 em várias cidades do país – Aveiro, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Setúbal, Vila Real – em parceria com autarquias e instituições académicas.

A iniciativa tem o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.