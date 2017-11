Cidadãos estrangeiros com Bilhete de Identidade falsos

Shares

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou, no aeroporto de Lisboa, três cidadãos estrangeiros portadores de Bilhete de Identidade italianos falsos. Trata-se três familiares foram intercetados aquando do embarque num voo com destino a Frankfurt.

O SEF deteve também o cidadão, de nacionalidade estrangeira, que os havia traficado desde o país de origem.

O cidadão de 60 anos de idade, documentou, a troco de dinheiro, com documentos europeus falsos, a família indostânica que havia entretanto solicitado asilo em Portugal.

O detido, indiciado pela prática dos crimes de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos, foi presente à competente autoridade judiciária para efeitos de aplicação de medidas de coação, tendo-lhe sido determinado a prisão preventiva.

A utilização fraudulenta da figura do asilo, por parte de redes transnacionais, que se dedicam ao tráfico de pessoas e ao auxílio à imigração ilegal tem sido alvo de especial atenção por parte do SEF.