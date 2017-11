Governo elogia trabalho das escolas na educação e sensibilização ambiental

Shares

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, esteve no hastear das bandeiras Verdes das escolas de Câmara de Lobos. Uma oportunidade que aproveitou para destacar o bom trabalho que tem vindo a ser feito nas escolas em termos de educação e sensibilização ambiental.

O concelho de Câmara de Lobos tem 100% das escolas galardoadas com a Bandeira Verde. No Galardão, existente no âmbito do projeto Eco-Escolas, existe, sobretudo para reconhecer o trabalho de todos os que contribuíram para tornar mais sustentável o dia-a-dia da escola e da comunidade onde esta se insere.