Operação de investigação do SEF Lisboa e Montijo

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizou uma operação nas áreas de Lisboa e Montijo, com vista ao cumprimento de 6 Mandados Judiciais, 3 mandados de detenção e a realização de 3 buscas a domicílios, bem como demais diligências para recolha de prova.

A operação, denominada “Moeda”, decorreu na terça-feira e levou ao desmantelamento de um dos mais antigos prostíbulos a funcionar no coração de Lisboa. A investigação, em curso no SEF há cerca de um ano, levou à detenção de três cidadãs portuguesas. Em causa está a prática de crimes de Lenocínio e de Auxílio à imigração ilegal, entre outros, perpetrados pelas mesmas, com o propósito de retirar proveitos financeiros dessa atividade.

No decorrer da ação, foi possível identificar no interior do prostíbulo 13 mulheres, 7 de nacionalidade estrangeira e 6 de nacionalidade portuguesa, e 5 clientes. Uma cidadã estrangeira foi notificada para abandono voluntário, por se encontrar em situação irregular em território nacional. Foi ainda apreendida abundante prova documental e testemunhal do crime de lenocínio, bem como 2410€ em numerário.

Esta operação policial envolveu cerca de três dezenas de operacionais do SEF.

As detidas foram presentes ao Juiz de Instrução Criminal de Lisboa para aplicação das medidas de coação, tendo-lhe sido aplicada Termo de Identidade e Residência e Proibição de contactos com todas as testemunhas identificadas. O prostíbulo foi encerrado e as arguidas ficaram proibidas de entrar no mesmo.

A investigação do SEF prossegue, sob coordenação do Ministério Público – DIAP de Lisboa.