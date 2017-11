Ciclo de conferências “Marinha, 700 anos a Servir Portugal no Mar”

Shares

Integrado nas celebrações dos 700 anos da criação formal da Marinha Portuguesa, realizou-se na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, a conferência “Marinha, 700 anos a servir Portugal no mar”, uma conferência aberta ao público em geral, para assinalar esta importante efeméride nos Açores e que teve uma audiência que contou com grande representatividade institucional, população em geral e muitos jovens de diversas escolas.

A apresentação evidenciou que a história da Marinha é indissociável da história da Nação. Marinha que esteve sempre presente em todos os momentos da nossa história e assumiu um papel fundamental nos grandes acontecimentos nacionais, ao serviço de Portugal e dos portugueses, desde os Descobrimentos, nos séculos XV e XVI, até ao projeto da extensão da plataforma continental no século XXI, contribuindo, desta forma, para que Portugal use o mar na justa medida dos seus interesses. Do debate posterior concluiu-se:

As potencialidades do mar nos Açores representam, para o nosso país, uma oportunidade, um horizonte com grande força estratégica e uma exigência incontornável onde, uma vez mais, a Marinha assumirá o seu papel fundamental, por razões de uma sabedoria tácita e explícita de 700 anos de trabalho e conhecimento nos oceanos do mundo, neste grande desígnio nacional onde as convergências políticas, económicas e científicas serão o veículo que juntará a vontade e o conhecimento, para bem do futuro dos Açores e de Portugal.