Operação “Ano Novo”

A Guarda Nacional Republicana (GNR), na sua área de responsabilidade, a partir de amanhã, dia 29 de dezembro, e até ao final da próxima terça-feira, dia 2 de janeiro, irá intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego nesta altura do ano, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.

Tradicionalmente, neste período, existe uma maior procura de eventos e de espaços de diversão, muitas vezes associada ao cometimento de alguns excessos, o que poderá potenciar a ocorrência de acidentes.

Resultado da sinistralidade rodoviária registada durante o ano de 2017, a GNR estará particularmente atenta à deslocação para e dos locais de diversão e de grande concentração de pessoas, devido às celebrações da passagem de ano, no intuito de evitar comportamentos de risco por parte de condutores de veículos, com especial atenção aos condutores de ciclomotores e motociclos, salvaguardando a segurança destes e dos utilizadores das vias mais vulneráveis, designadamente, os peões e velocípedes.

Durante a operação serão empenhados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, que irão focar a sua atenção nas seguintes infrações:

·Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas;

·Excesso de velocidade;

·Manobras perigosas;

·Incorreta ou a não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças;

·Não utilização de equipamentos de proteção por parte dos motociclistas.

Os militares irão ainda efetuar ações de sensibilização dirigidos a peões, ciclistas e motociclistas, aconselhando o seguinte:

Peões

·Caminhar pelos passeios ou, na sua ausência, pelas bermas;

·Nas bermas, caminhar no sentido contrário ao dos veículos e o mais afastado possível da faixa de rodagem;

·Atravessar nas passagens para peões;

·Usar vestuário de cores claras para melhor ser visto. À noite, utilizar material luminoso ou retrorrefletor.

Ciclistas

·Usar capacete, vestuário de proteção resistente e material retrorrefletor;

·A circulação deve ser feita pelo lado direito da via de trânsito;

·Nas zonas urbanas, há que ter uma atenção especial com portas que se abrem repentinamente e crianças que podem surgir entre veículos;

·À noite ou quando a visibilidade é reduzida, os ciclistas só podem circular com utilização de uma luz de presença branca com emissão contínua à frente e de uma luz vermelha com emissão contínua ou intermitente atrás;

·Efetuar a sinalização correta nas mudanças de direção;

·Enquanto pedala, o uso de auscultadores e telemóveis é proibido, com exceção dos aparelhos com um único auricular ou microfone com sistema de alta voz.

Motociclistas

·Uso do capacete, vestuário de proteção resistente e material retrorrefletor;

·É obrigatório circular sempre com os médios acesos, para ser visto;

·Não circule entre filas de veículos;

·Cuidado com o posicionamento na via. Afaste-se dos ângulos mortos dos veículos;

·Adequar a velocidade ao estado do piso e garanta a distância de segurança. Redobrar a atenção em condições de mau tempo. A diminuição da visibilidade aumenta o risco.