A Câmara Municipal do Funchal promove, até ao próximo dia 13 de fevereiro, a 2ª edição do concurso ‘Reutilizar no Carnaval’, uma iniciativa do Departamento de Ambiente da Autarquia, “com o intuito de sensibilizar os munícipes para a importância da reutilização dos resíduos sólidos e, ao mesmo tempo, apelar à criatividade de todos os participantes nesta época de folia e animação”, explica Idalina Perestrelo.

A Vereadora do Ambiente na Autarquia regista, igualmente, “a participação crescente dos nossos munícipes neste tipo de iniciativas, que têm decorrido várias vezes durante o ano, como foi o caso do último Natal, numa tendência que será certamente para continuar.”

Para participar, todos os interessados terão que enviar um máximo de quatro fotos de um disfarce de Carnaval elaborado com resíduos, bem como a respetiva identificação dos resíduos utilizados, através de mensagem privada, para a página de facebook “Ambiente Funchal”. Existem duas categorias de participação, nomeadamente individual – aberta a todos os residentes da Região, com idade igual ou superior a 18 anos – e coletiva – para instituições, empresas, organizações e escolas, entre outras.

Segue-se, depois, um período de votação online aberta a todos os utilizadores, até ao dia 19 de fevereiro. O prémio da categoria individual será um jantar para duas pessoas no Castanheiro Boutique Hotel, ao passo que, na categoria coletiva, será entregue ao vencedor um cheque-prenda no valor de 100 €, na loja Max Mat (prémio não convertível em dinheiro). Ambas as marcas são parceiras da Autarquia nesta iniciativa. Os disfarces de Carnaval vencedores ficarão expostos no Edifício dos Viveiros, sede do Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal.