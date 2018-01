Orquestra Clássica dá concerto na Igreja São Sebastião

Shares

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza nesta sexta-feira, dia 19, pelas 21:30H, um concerto com obras maiores do período barroco na Igreja São Sebastião, em Câmara de Lobos. Com entrada livre.

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com uma seleção de extraordinárias obras de Bach, Vivaldi e Corelli. Com direção musical de Norberto Gomes e com os solistas Ana Rita Oliveira na Flauta e Norberto Cruz no Bandolim. Ana Rita Oliveira, flautista com uma sonoridade generosa e técnica brilhante interpretará a Suite Orquestral nº2 de J. S. Bach, onde consta o famoso andamento final Badinerie. Norberto Cruz, com o seu virtuosismo interpretará, do italiano Antonio Vivaldi, dois concertos para bandolim e orquestra. Do programa constam ainda o Concerto Grosso em Ré maior de Arcangelo Corelli e a Área da suite em Ré de J. S. Bach.

Esta é uma oportunidade única para ouvir a Orquestra Clássica da Madeira num ambiente acolhedor e propício à interpretação e audição deste repertório de inspiração superior destes três criadores que com a sua genialidade enriqueceram o património musical da humanidade.

Este concerto conta com a especial participação de Rui Pinheiro no Cravo.