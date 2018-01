Lançado apelo pelo desaparecimento de homem que estava de férias na Madeira

Shares

Foi lançado um apelo, através do Facebook, a pedido da família Freitas que procura desesperadamente pelo paradeiro do seu familiar José Rocha, que desde segunda está desaparecido algures aqui na Madeira. “Pedi-mos instantemente a quem tiver ou souber de notícias que entrem em contacto com a família 926330412 / 963073073. Por favor ajudem porque ele estava aqui de férias com viagem de retorno para o Canadá, já este sábado, ele encontrava-se com a viatura de marca Hyundai Atos cor cinza, Matrícula 97-84-NZ”.

Segundo consta, o alerta já foi dado às autoridades. Os familiares pedem a quem souber de alguma informação que os contate.