Nas bancas a edição 1034 do Tribuna da Madeira

“Os Bombeiros continuarão a ser uma prioridade”

Em dia de aniversário, os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam as novas divisas, foram aumentados e poderão concorrer a promoções. O autarca do Funchal, Miguel Silva Gouveia, frisou que “foi com este Executivo que conseguimos, desde logo, ultrapassar um obstáculo histórico, que era voltar a contratar bombeiros quase duas décadas depois”. E realçou que o Funchal de hoje “é uma cidade cada vez mais preparada”.

Aposta na dinamização da ‘Economia Azul’ para os arquipélagos da Macaronésia

A Região foi palco do seminário no âmbito do projeto europeu MACAROFOOD, do qual faz parte a Autarquia do Funchal, com vista à valorização de produtos marinhos dos arquipélagos da Macaronésia.

“Não temos de ser mansos com Lisboa”

O cabeça-de-lista do PS-M à AR, Carlos Pereira, volta a ser o principal rosto da candidatura socialista a São Bento e diz que vai para Lisboa fazer o mesmo a que se comprometeu em 2015: ser uma voz dos madeirenses, independentemente dos interesses partidários. É um apelo que faz também aos futuros eleitos do PSD-M, para evitar que os dossiês que importam à Região se transformem em ‘arma de arremesso’.

Agência Abreu recebe prémio «PUBLITURIS PORTUGAL TRAVEL AWARDS 2019»

A afirmação é de António Cruz, Supervisor na Agência de Viagens Abreu que foi distinguida com o prémio «PUBLITURIS PORTUGAL TRAVEL AWARDS 2019».

Madeira acolhe Congresso de Urologia

O Congresso APU 2019 é realizado em parceria com o Serviço de Urologia do SESARAM, dirigido pelo médico urologista Ferdinando Pereira, e contará com a presença do Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Esta reunião magna da urologia não se realizava na Região há 28 anos.

Nova Campanha sobre cibercrime

A APAV lançou uma campanha de sensibilização sobre cibercrime, com o objetivo de prevenir comportamentos de risco online, promover a denúncia de conteúdos ilegais e divulgar os serviços de apoio da Linha Internet Segura para vítimas de cibercrime.

Advogados vão a eleições em novembro

Os advogados vão ser chamados a eleições no próximo mês de novembro (nos dias 27, 28 e 29) para escolher o Bastonário e os órgãos nacionais e regionais. Pela primeira vez, o ato eleitoral realiza-se com recurso ao voto eletrónico.

UMa promove a ‘Noite Europeia do Investigador’

A Universidade da Madeira (UMa) promove, nesta sexta-feira, dia 27, no La Vie Funchal Shopping Centre, diversas atividades para todas as idades e com entrada gratuita, para celebrar a Noite Europeia do Investigador. Este evento realiza-se no âmbito do Projeto Macaronight – Noite Europeia do Investigador na Macaronésia e é promovido em colaboração com a Secretaria Regional da Educação, a Câmara Municipal do Funchal e o La Vie Funchal Shopping Centre, com o propósito de aproximar a ciência e a investigação do público em geral. Este ano o evento é dedicado ao tema Ciência e Tecnologia.

Região vai apostar no levantamento cadastral digital

A Associação Insular de Geografia deu posse, na passada quarta-feira, aos seus corpos sociais, em cerimónia que contou com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira. Miguel Albuquerque diz que a cartografia simplificada será uma das apostas do Governo Regional para o próximo mandato. Um projeto que irá inovar ao nível do mapeamento da Região e que promete ir beneficiar sobremaneira várias áreas da governação e também os cidadãos.

Formação de arbitragem reforça a esgrima na Madeira

Miguel Machado, árbitro internacional e Diretor Técnico da Federação Portuguesa de Esgrima (FPE), vai estar presente na Super Taça de Esgrima 2019, a se realizar este fim de semana na Madeira, no La Vie, onde irá orientar uma formação de arbitragem. Em entrevista ao «Tribuna» comentou o panorama da esgrima, focando as soluções da FPE para culminar as necessidades da modalidade na Madeira.

