Madeira com mais 19 casos confirmados de COVID-19, totalizando 83 casos

Um dia após o anúncio de 10 novos casos confirmados de COVID-19, acaba de ser informado, em conferência de imprensa, pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e pela Vice-presidente do IASAÚDE, mais 19 casos confirmados. Ou seja, 16 de Câmara de Lobos, 1 caso no Funchal e 2 casos no Porto Santo. Há 639 casos suspeitos.

