Sinistralidade Rodoviária ocorrida na RAM

Não obstante o número de acidentes ter diminuído durante a fase do Estado de Emergência em que vivemos, a Polícia de Segurança Pública aconselha a todos os condutores a prática de uma condução prudente, exortando o cumprimento pelas normas constantes dos normativos legais vigentes, com especial incidência para o respeito pelos limites de velocidade dentro e fora das localidades.

rodoviária, que resultaram na materialização de 4 detenções, das quais 2 por desobediência por se encontrar a conduzir com a carta de condução apreendida (Santa Cruz) e 2 por condução sobre a influência do álcool (1 na Calheta e 1 em Machico).

Este número de sinistros resultou num total de 6 feridos ligeiros (4 no Funchal e 2 em Câmara de Lobos) e 1 ferido grave (Câmara de Lobos), não havendo vítimas mortais a lamentar. As tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: Colisão (9), despiste (9) e outros (5).

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que, relativamente à sinistralidade rodoviária verificada no período compreendido entre os dias 10 e 17 de abril de 2020, ocorreram um total de 23 acidentes de viação nesta R.A.M., distribuídos pelos seguintes Concelhos: Funchal (13), Câmara de Lobos (2), Ribeira Brava (1), Ponta do Sol (1), Calheta (1) e Machico (5).

