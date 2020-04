Junta de Santo António ‘descarta’ responsabilidade no atraso da entrega das máscaras

Segundo um comunicado aos habitantes da Freguesia de Santo António – Funchal: «Nos últimos dias os serviços da Junta de Freguesia de Santo António, e o membros do executivo da Junta têm sido confrontados pela população sobre a entrega das mascaras de proteção que o Governo Regional assumiu entregar na casa dos Madeirenses e por conseguinte aos habitantes de Santo António. Face às reclamações sobre os atrasos na entrega das mascaras, Informamos que a atribuição e distribuição pelas moradias das pessoas é da inteira responsabilidade do Governo Regional.

You May Also Like