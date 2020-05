Falcon 50 realiza o transporte médico de dois doentes

A aeronave Falcon 50 descolou do Montijo pelas 12H10, em direção ao Funchal, para transportar um paciente para a Madeira e, no decorrer da missão, a mesma tripulação foi ativada novamente para transportar um doente, que precisava de assistência médica urgente, de Ponta Delgada (Açores) para Lisboa.

