Adeptos “fora de campo”

O regresso às competições foi uma ‘lufada de ar fresco’ para os praticantes das modalidades desportivas que estavam parados, sem participar nas competições em campo. Os jogadores de futebol, os mais novos principalmente, já há muito que ansiavam por esta reabertura e por poderem voltar a pisar o campo de relva novamente, e competirem nos jogos. Jogos esses que já iniciaram no passado fim de semana. No entanto, uma retoma gradual ainda sem a presença do público nos eventos desportivos.

Apesar dos cuidados tomados face à pandemia, com a utilização obrigatória das máscaras de proteção, os pais, irmãos dos jogadores “improvisam” o acompanhamento dos torneios assistindo às partidas desportivas de onde der mais jeito. Ainda não foi desta que se sentaram nas bancadas.