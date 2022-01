Guardas Prisionais salvam a vida a dois reclusos no Funchal

Os casos aconteceram, esta terça-feira, dia 18, no Estabelecimento Prisional do Funchal, num intervalo de apenas 15 minutos. Segundo o comunicado enviado à redação pelo SNCGP – Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional: «Pelas 21h15 um recluso teve um princípio de ataque cardíaco e foi prontamente socorrido pelos Guardas de serviço. A ação dos Guardas foi pronta e rápida, de tal modo que os profissionais de saúde conseguiram chegar a tempo de evitar o pior.

Pelas 21h30, no mesmo Estabelecimento Prisional, foi salvo um recluso que tentava pôr termo à sua vida através de enforcamento. O Guarda Prisional mais próximo da cela, ao deparar-se com a tentativa de suicídio, reagiu num ápice: entrou dentro da cela e conseguiu segurar em peso aquele recluso por vários minutos, evitando assim o enforcamento. Deste modo, foi pela ação heroica daquele Guarda Prisional, segurando em peso o recluso por vários minutos, até à chegada de socorro, que a vida deste segundo recluso também foi salva. Deste modo, Enquanto uns difamam o Corpo da Guarda Prisional acusando os Guardas de homicídio de reclusos, com leviandade e descaramento nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais, há Guardas, dentro das prisões, que deveriam ser condecorados como verdadeiros heróis», lê-se no documento assinado pelo Presidente da Direção, Carlos Sousa.