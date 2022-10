Nas bancas a edição 1192 do Tribuna da Madeira

Helicóptero “determinante” nos fogos



Os incêndios consumiram 72 hectares em 2021, a mais baixa área ardida na Madeira desde 2016. Para o combate aos fogos muito contribuiu a existência de um meio aéreo, cujo pagamento o Governo Regional tem vindo a exigir ao Estado. Miguel Albuquerque já disse que o helicóptero foi “o grande investimento do Governo da Madeira”. Carlos Pereira lembrou, em Janeiro, que Jardim e Albuquerque basearam-se em “hipotéticos estudos que nunca ninguém conseguiu comprovar” para dizerem que “não era possível”.

Viagem de Albuquerque custa 90 mil euros

A “Aquisição de Serviço de Viagens, Estadias, Refeições e Transferes Destinados a Visita Oficial do Senhor Presidente do Governo Regional e Comitiva ao Curaçau e Venezuela entre os dias 9 e 18 de Outubro” custou 90 mil euros, sem IVA. O contrato de adjudicação de serviços foi assinado a 6 de Outubro, por Jorge Carvalho, o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

“Pelos serviços prestados, a Presidência do Governo Regional da Madeira pagará à Segunda Outorgante o valor global de € 90.000,00 (noventa mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor no montante aplicável”, indica o contrato. “O preço referido nos números anteriores inclui todos os custos e encargos inerentes à presente prestação de serviços, nomeadamente despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.”

“Nem tudo está à venda ou é passível de construção”

Dina Letra afirma que, no que se refere à intervenção e preservação do património natural, “tem falhado muita coisa” na Região Autónoma da Madeira. Porque, aponta, “os planos, mesmo quando existem, ficam-se pelo papel”. A coordenadora do BE diz que a estratégia é, apenas, saber “qual o próximo Quadro Comunitário onde podemos ir buscar dinheiro”.

Acessibilidade “ignorada”

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS – Associação Sem Limites manifestou-se, através de um comunicado, sobre a ponte pedonal na Ribeira de Santa Luzia. O Presidente da Associação questiona «as entidades competentes sobre o facto de a Ponte Pedonal sobre a Ribeira de Santa Luzia, e o seu autor Paulo David, ter recebido no inicio do mês de Outubro o Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo, promovida pela Secção Regional da Ordem dos Arquitectos, com o patrocínio da Secretaria de Turismo e Cultura».

Policarpo despede-se na Assembleia Legislativa

Corrida de São Silvestre quer “lançar um alerta contra a violência doméstica”. A 63.ª Volta à Cidade do Funchal vai para a estrada, a 28 de Dezembro, com o tema da “inclusão” como palavra de ordem. Policarpo Gouveia fez a apresentação do evento – a última enquanto presidente da Associação de Atletismo da Madeira – na Assembleia Legislativa. No ‘dia do adeus’, o histórico dirigente associativo ouviu Pedro Calado dizer que “nem sempre houve o melhor diálogo e entendimento”. A apresentação da prova, em 2021, decorreu nos Paços do Concelho do Funchal.



Governo Regional aposta na eficiência energética

O Grupo Parlamentar do PSD reuniu-se com o Presidente da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, tendo o deputado Gualberto Fernandes realçado a aposta que tem sido realizada em termos de eficiência energética dos fogos, o que tem permitido, por um lado, um aumento no conforto das famílias e uma poupança efetiva nos gastos mensais, e por outro, um ganho em termos ambientais. Uma realidade que, conforme salientou, se torna mais pertinente numa altura em que toda a Europa enfrenta uma forte crise no setor da energia.

Problemas de saúde mental “são transversais a ambos os sexos”

A UMAR Madeira assinala este Dia Internacional da Saúde Mental com a divulgação de um vídeo da sua autoria, que contém testemunhos de quatro pessoas que sofreram diversos problemas de saúde mental, e uma profissional de Psicologia da nossa Região.

Contamos com a corajosa colaboração de Nélida Aguiar (cuidadora informal), Rute Fernandes (professora), Emanuel Caires (operador de assistência ao cliente) e uma pessoa anónima.

Sustentabilidade das Santas Casas em debate

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) vai promover o XV Congresso Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira, entre os próximos dias 14 e 16 de outubro, a decorrer na Sociedade Amor da Pátria, na Horta, dedicado ao tema “Sustentabilidade das Misericórdias: Caminhos para o Futuro”.

“Gostava que os governantes promovessem o Santuário”

Manuel Macedo é o responsável pela construção de um miradouro onde as pessoas podem conviver e apreciar as capelas que o próprio construiu nesse espaço. Garante que foi um trabalho árduo e com muitos entraves, no início, e aponta que nunca teve apoios. “Ultrapassei tudo e todos os que estiveram contra mim, a Igreja, o Governo e familiares”.

