IVBAM reúne com setor do Vinho da Madeira

Depois dos encontros tidos com o sector do Artesanato e do Bordado, o novo Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira reuniu-se com o sector do Vinho da Madeira. Na ocasião foram abordados vários assuntos sobre o sector, nomeadamente ao nível da promoção.

Segundo fez saber a presidente do Instituto, Paula Jardim, só faz sentido fazer parte da promoção se existirem reais mais-valias para os empresários do sector. “Temos que fazer uma promoção que seja viável para as empresas. Há que ter uma estratégia bem definida”, sublinhou.

Além da promoção nos mercados interno e externo foram também abordadas possíveis parcerias, nomeadamente com a Universidade da Madeira.