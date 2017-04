Rio desapareceu no Canadá

O derretimento acelerado de um dos maiores glaciares do Canadá, na região Yukon, provocou o desaparecimento do rio Slims em apenas quatro dias revelou a revista “Nature”. A culpa é do aquecimento global. O Slims terá sido vítima de “river piracy”, fenómeno em que o fluxo de um rio diverge repentinamente para outro curso de água, dizem os cientistas.

Segundo o jornal “The Guardian”, durante vários anos este rio transportou a água resultante do degelo do glaciar Kaskawulsh, um dos maiores do Canadá, em direcção ao mar de Bering. O rio chegou a medir, no ponto mais largo, cerca de 150 metros, mas na primavera de 2016 uma quantidade bastante significativa de água vinda do glaciar acabou por correr para o leito do rio Alsek, que fica a centenas de quilómetros de distância e segue em direcção ao Golfo do Alasca.

Segundo os especialistas, a probabilidade de este acontecimento ter ocorrido devido às alterações climáticas naturais é de 0,5%, pelo que há 99.5% de probabilidades de ter ocorrido devido ao aquecimento causado pela era industrial”, concluiu James Best, geólogo da Universidade de Illinois.

Anteriormente, os rios Slims e Alsek tinham o mesmo tamanho. Agora, o Alsek tornou-se 60 a 70 vezes maior do que o Slims. Segundo geólogos, casos semelhantes ocorreram no passado, mas é a primeira vez que se pode observar um rio a ser totalmente desviado para outro.