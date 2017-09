“Terapia Sintónica” é o título do livro de psicologia do médico Carlos Fugas, um profissional com mais de 30 anos de prática, natural de Coimbra, que ao longo da sua carreira se dedicou às áreas de tratamento da toxicodependência e terapia familiar.

O autor estará presente no próximo dia 8 de Setembro, pelas 20 horas, no Núcleo Museológico da Casa do Povo do Caniço, para apresentar pela primeira vez na ilha da Madeira, o seu livro sobre Terapia Sintónica, uma nova técnica psicoterapêutica global criada em Portugal, com o objetivo de ajudar a aliviar os níveis de stress e acalmar internamente.