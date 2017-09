‘Soluções IoT na área da saúde melhoram a vida dos pacientes’

“A Vodafone conclui que as soluções Internet of Things (IoT) desenvolvidas na área da saúde ajudam os pacientes a cumprir os seus programas de tratamento médico com mais rigor. Este novo desenvolvimento tecnológico poderá melhorar a vida de milhões de pessoas e poupar milhares de milhões de euros”. As conclusões estão disponíveis no White Paper desenvolvido pelo Grupo Vodafone com o apoio de Bernard Vrijens, professor de saúde pública na Universidade de Liège, na Bélgica.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a taxa de cumprimento dos tratamentos, principalmente em caso de doenças prolongadas, tais como a hipertensão, o cancro e o VIH, fixa-se em apenas 50%. Isto significa que metade dos pacientes não segue as instruções médicas. Consequentemente, nestas situações, as hipóteses de recuperação e melhoria dos doentes são muito inferiores. Estima-se que o lançamento de abordagens mais eficazes poderá ter um impacto positivo, levando a uma mudança de atitude em cerca de 50% da população incumpridora.

Ao integrar conectividade de última geração, com equipamentos inteligentes e com a Cloud, a Internet das Coisas (IoT) poderá gerar serviços de saúde mais eficazes e incentivar os doentes a seguir os programas de tratamento com mais rigor, ao fornecer-lhes informações individualizadas sobre as suas terapias. Ao encorajá-los a seguir o tratamento até ao fim, esta abordagem poderá, potencialmente, poupar 290 mil milhões de dólares (cerca de 242 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) em despesas médicas anuais, só nos Estados Unidos da América.

“Isto é um excelente exemplo de como a Internet das Coisas tem o potencial de ajudar as pessoas a ter vidas mais saudáveis e acesso a tratamentos médicos mais eficazes. Esperamos que, muito em breve, a visão e a criatividade de pessoas como o Professor Vrijens se tornem realidade com o IoT. Acreditamos estar no limiar de uma mudança significativa na forma como as doenças crónicas são geridas”, afirma Erik Brenneis, Diretor de IoT da Vodafone.