Dionísio Pestana vencedor do Prémio Carreira ACEPI Navegantes XXI 2017

A ACEPI anunciou que a sua Direção decidiu atribuir, por unanimidade, o Prémio Carreira ACEPI Navegantes XXI 2017, a Dionísio Pestana, Chairman e CEO do Grupo Pestana, pela sua assinalável carreira e pelo inegável contributo para o desenvolvimento da Economia Digital em Portugal, nomeadamente através dos projetos desenvolvidos no setor hoteleiro e do turismo, e que muito têm contribuído para projetar uma imagem de excelência do nosso país. O Galardão será entregue durante a Gala do Prémios ACEPI Navegantes XXI, no próximo dia a 12 de outubro de 2017, na Sala Tejo do MEO Arena.

Nascido a 8 de abril de 1952, Dionísio Pestana, licenciado em Business Management pela Universidade de Natal – África do Sul, é Presidente do Pestana Hotel Group, o maior grupo multinacional de origem portuguesa e 25º na Europa, que completa 45 anos em 2017, e que atualmente detém e gere cerca de 90 hotéis em 15 países e 4 continentes, totalizando mais de 11.000 quartos, 13 empreendimentos de timeshare, 6 campos de golfe, projetos de imobiliário turístico e um operador.

O vencedor do Prémio Carreira Navegantes XXI é anualmente nomeado pelos membros da Direção da ACEPI. Este galardão já distinguiu em edições anteriores personalidades como José Mariano Gago, Francisco Murteira Nabo, António Carrapatoso, Roberto Carneiro, Isabel Ferreira, Belmiro de Azevedo, Fernando Pinto, Francisco Pinto Balsemão e Leonor Beleza.

Também no dia 12 de outubro, e na mesma cerimónia, serão conhecidos os vencedores das vinte categorias a concurso este ano, nomeadamente: Melhor Site/App Turismo; Melhor Site/App Media & Entretenimento; Melhor Site/App Serviços Financeiros; Melhor Site/App Retalho; Melhor Site/App Moda; Melhor Site/App Indústria & Serviços; Melhor Site/App Cultura & Desporto; Melhor Site/App Alimentação & Bebidas; Melhor Site/App Tecnologia; Melhor Site/App Automóvel; Melhor Site/App Saúde & Bem-Estar; Melhor Site .PT – Powered by DNS.pt; Melhor Site Startup – Powered by 3em1; Melhor Site Escola – Powered by Sitestar; Melhor Estratégia Digital; Melhor Inovação Digital; Melhor e-Marketplace; Melhor Projeto Digital Sustentabilidade & Inclusão; Melhor Projeto Digital Município; e Melhor Projeto Digital Administração Pública.