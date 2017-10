Nobel da Paz atribuído contra armas nucleares

Shares

A Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares (ICAN, em inglês) foi distinguida esta sexta-feira com o Nobel da Paz de 2017. A organização não-governamental, que reúne grupos de uma centena de países, pretende proibir e eliminar este tipo de armamento.

“A organização recebe esta distinção pelo seu trabalho na sensibilização para as consequências humanitárias catastróficas de qualquer uso de armas nucleares e pelos seus esforços revolucionários para promover uma proibição de tais armas por tratado”, declarou o Comité Nobel norueguês, através da líderBerit Reiss-Andersen. “Este não é um prémio controverso porque a luta [contra o armamento nuclear] é um objectivo comum. As pessoas não querem ser defendidas por armas nucleares.”

A escolha da ICAN acontece num momento em que a Coreia do Norte multiplica ensaios nucleares e lançamentos de mísseis balísticos.