Governo Regional já entregou à PSP 870 mil euros em equipamentos

O Presidente do Governo Regional da Madeira entregou à PSP oito motociclos, no âmbito do protocolo de colaboração entre a Região Autónoma da Madeira e a Polícia de Segurança Pública, que define as condições para a aplicação de 48% das receitas cobradas na RAM, provenientes das coimas por contraordenações ao Código de Estrada, verbas essas que são canalizadas para o bom funcionamento da PSP.

Desde 2013, o governo já entregou à Polícia de Segurança Pública 26 veículos, 10 motociclos e 111 equipamentos de informática, representando cerca de 870 mil euros.

Miguel Albuquerque realçou o bom entendimento com a instituição, aproveitando para garantir que o serviço regional de saúde continuará a prestar atendimento aos agentes na Madeira, pese embora o Governo da República continue a dever cerca de 16 milhões de euros à Região nos vários subsistemas de saúde.