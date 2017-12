DGS e ANPC lançam campanha dirigida à vacinação dos bombeiros

Shares

A Direção-Geral da Saúde contemplou os bombeiros nos grupos da população que serão vacinados gratuitamente contra a gripe nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esta decisão surgiu do facto dos bombeiros apresentarem o risco ocupacional de contrair e transmitir gripe, considerando as atividades de assistência e de transporte de doentes, em complementaridade com o SNS.

A vacinação teve início em outubro e decorrerá durante os meses seguintes. As vacinas foram adquiridas pelas Administrações Regionais de Saúde e são administradas nas unidades funcionais (Centros de Saúde). A operacionalização da vacinação deverá ser articulada a nível regional e local, através do contacto com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) ou as Unidades Locais de Saúde (ULS) a que pertence cada Corpo de Bombeiros.

De forma a sensibilizar os bombeiros portugueses para a importância da vacinação da gripe, a Autoridade Nacional de Proteção Civil em parceria com a DGS, elaborou um conjunto de cartazes alusivos à atividade operacional dos bombeiros.