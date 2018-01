Jornalista e escritora norte-americana em visita à Madeira em pesquisa sobre o Vinho Madeira

Shares

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.-RAM (IVBAM), em parceria com as empresas do sector, acolhe até esta sexta-feira, a jornalista e escritora norte-americana, Becky Sue Epstein, que visita Região Demarcada da Madeira, no âmbito da pesquisa e compilação de informação sobre o Vinho Madeira e as suas empresas produtoras para o seu novo livro “The World’s Great Fortified Wines”, que será editado pela Reaktion Books of London em finais de 2018.

Especialista em vinhos e bebidas espirituosas, Becky Sue Epstein, também é editora, apresentadora e consultora experiente na área de vinhos, bebidas espirituosas, culinária e viagens.

Escreve, como freelancer para diversas publicações, como a revista Fine Wine and Spirits (China), iwineradio.com, para além de ser autora de diversos livros: “Champagne: A Global History”, “Brandy: A Global History”, “The American Lighthouse Cookbook”, “Substituting Ingredients”, entre outros.

Como tal, o IVBAM preparou, um roteiro, que contempla um circuito de visitas pelas empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira, para que a mesma tome conhecimento das especificidades produtivas de cada empresa, para além de ter a oportunidade de degustar vários tipos de Vinho Madeira.

A degustação de produtos típicos da Região em harmonia com o Vinho Madeira e os Vinhos Tranquilos Madeirenses mereceu também especial atenção nas refeições, concebidas especialmente para esse efeito.

De referir que em termos de exportação de Vinho Madeira, os Estados Unidos da América, ocupam o 5ºlugar da tabela, traduzindo se em 2017 num valor liquido de 2.774.216,35 euros.

A realização desta ação é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.