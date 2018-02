Nas bancas a edição 951 do Tribuna da Madeira

Shares

“A guerra ainda não acabou”

O Governo Regional pretende que a ligação marítima de passageiros entre a Madeira e o Continente seja mesmo uma realidade. O concurso foi prolongado por mais 30 dias e o executivo madeirense acredita que serão apresentadas propostas, embora reconheça que a realidade do mercado regional torna a operação “difícil”.

Portosantenses revoltados

Devido à falta de Veterinário na ilha, desde janeiro passado, vários animais já morreram.

Violência física considerada “normal” por alguns jovens

A Madeira está incluída no estudo feito pela UMAR sobre a violência no namoro e regista números muito preocupantes.

Albuquerque responde às críticas de Costa

O Primeiro-Ministro afirmou que o desempenho orçamental da Madeira reservou “uma desagradável surpresa”.

CINM continuará a ser “uma grande aposta do Governo Regional”

Realçou o Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, na cerimónia de entrega de Prémios Escolares Zona Franca Industrial 2017.

Relatório da CMF é inconclusivo

Autarquia divulgou esta semana o estudo efetuado a queda de árvore no Monte.

VI edição do Fórum da Empregabilidade

O evento é organizado pelo Observatório de Emprego e Formação Profissional da UMa.

Região acolhe Convenção Internacional para a Biodiversidade

Trata-se de uma oportunidade única para reforçar a importância de integração da totalidade dos mares da Madeira, no contexto geográfico de atuação da Convenção OSPAR.

Madeira solidária com Pedrogão Grande através da Reflexologia

A iniciativa esteve no terreno por Eduardo Luís e um grupo de alunos seus.

O Reflexólogo madeirense foi “apanhado” no incêndio de Pedrogão Grande. Estava em Ourém dado aulas de reflexologia quando se apercebeu da tragédia que causou um cenário de terror com muitas famílias destruídas e aldeias em cinzas. Foi com a reflexologia, bens essenciais, alento e conforto, que Eduardo Luís e equipa contribuíram para minimizar a dor de quem enfrentou o inferno em Pedrogão Grande.

