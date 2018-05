A Junta de Freguesia de Santo António vai desenvolver mais um projecto de âmbito social, designado “Santo António Mais Próximo”, em parceria com a Casa do Voluntário.

Este projecto tem como objectivo principal combater o isolamento social da população idosa da Freguesia de Santo António proporcionando-lhes uma série de atividades que vão desde acompanhamento ao Centro de Saúde, organização da medicação, auxilio nas compras semanais, conversar com o idoso e escutá-lo tentando assim responder aos seus anseios, proporcionar passeios incentivando-os a ter uma vida mais ativa, entre outras.

“Santo António Mais Próximo” será desenvolvido em parceria com a Casa do Voluntário que apoiará no desenvolvimento de núcleos de voluntariado de proximidade através de uma rede de voluntários que preferencialmente vivam na freguesia de Santo António. A Junta de Freguesia será responsável pela sinalização e identificação dos idosos e em parceria com Casa do Voluntário procederá ao recrutamento/seleção e formação dos voluntários. A formação irá decorrer nas instalações da Junta. Os interessados podem inscrever-se na Junta de Freguesia de Santo António ou na Casa do Voluntário.

A Junta de Freguesia de Santo António, consciente que o envelhecimento da população é também uma realidade nesta freguesia, procura com este projeto melhorar a qualidade de vida dos seus idosos. Pretende assim contribuir para a estabilidade emocional e segurança desta população, reconhecendo a importância da Pessoa Idosa na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.